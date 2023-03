Vestiaires

Entré dans le comité namurois en août dernier comme manager opérationnel après avoir d’abord effectué du scouting pour Olivier Defresne, Michel Istace a décidé de quitter le club. "J’ai rencontré le président mardi et je lui ai fait part de mon souhait de mettre un terme à ma collaboration, confirme-t-il. Je lui ai promis que je serais présent samedi. Ce n’est pas de gaieté de cœur que j’ai pris cette décision. Lors de l’arrivée de Cédric Fauré et Pierre Salme, le courant est passé tout de suite et j’ai beaucoup apprécié leurs approches. Mais je n’étais plus en accord avec le président en vue de la préparation de la saison prochaine." Th.M.