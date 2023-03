Namur: Une victoire pour se relancer

Même s’il y a loin d’avoir péril en la demeure, le coach namurois Cédric Fauré sait que perdre de nouveaux points, surtout à domicile, serait malvenu. "Il est vraiment important de se relancer, confirme-t-il. À Dison, nous avons un peu joué contre nature tout en n’étant pas gâtés par l’arbitrage. Heureusement, notre état d’esprit reste bon malgré les difficultés et nous a permis d’arracher un point." Une unité, ce sera insuffisant samedi pour que les Merles continuent à jouer les premiers rôles. "Notre motivation doit être maximale. Nous abordons une série de dix finales où nous devons donner le maximum." Et gérer quelques aléas comme les conditions d’entraînement déplorables ou les premiers départs. Il reconnaît que ses joueurs commencent à être dégoûtés de patauger dans la boue de Mascaux. "Difficile de travailler la vitesse d’exécution par exemple", regrette Cédric Fauré. Samedi soir, les Merles feront abstraction des soucis de la semaine. L’ensemble du noyau est disponible. Sauveur à Dison comme déjà à plusieurs reprises cette saison, Qendrim Bakija ne sait pas s’il débutera ou s’il endossera son costume de joker. Quoi qu’il en soit, le rapide namurois se mettra au service de l’équipe: "Je respecte les choix du coach, explique Qendrim qui s’est très bien adapté à la capitale wallonne. Nous devons repartir de l’avant pour ne pas nous éloigner des 1re places. Nous avons un bon noyau où on me fait confiance. Quel que soit mon temps de jeu, j’essaie toujours de donner satisfaction". Comme buteur providentiel ou arpenteur de son flanc.