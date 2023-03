Un derby en haut du podium à Éghezée

Mathieu Roland compte sur une motivation sans faille de ses hommes. "C’était un peu chaud au match aller et nous comptons prendre notre revanche sportive", prévient-il. Il disposera de quasi tout son effectif.

Nicolas Marino sait son équipe attendue. Comptant quelques absents, il espère une remise générale, qui l’arrangerait bien, vu que le week-end suivant est "off" pour les Andennanis. "Mais, si on joue, et quelle que soit notre composition, nous devrons nous donner à fond, pour continuer à viser le titre." Déjà détenteur d’une tranche (la deuxième), Nicolas Marino estime que son adversaire devra obligatoirement viser la victoire. "La pression sera plus sur eux."