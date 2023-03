Tamines doit poursuivre sa série d’invincibilité pour ne pas perdre de places

Invaincus depuis trois matches, les Taminois ont pu profiter d’une semaine de repos afin de recharger les batteries et de soigner quelques blessures. Toujours dans une situation délicate au général, les hommes de Tibor Balog restent sur une victoire et deux partages. De quoi se donner un peu d’air dans la course au maintien. Ou pas. En effet, les concurrents directs engrangent également des points précieux, ne laissant finalement que deux unités aux "Alloux" sur la zone rouge. Face à Schaerbeek, une victoire serait la bienvenue. "Il faut absolument l’emporter, ou ça va se compliquer dans la course au maintien, affirme Ugo Becquevort . C’est tellement serré que nous pouvons perdre des places très rapidement. Une victoire nous ferait beaucoup de bien." Mais le Crossing ne peut pas se permettre de laisser filer des points, s’il veut figurer dans le Top 5. La tâche ne sera donc pas aisée, pour des Taminois qui s’étaient inclinés 2-1 à l’aller. "Dans cette équipe, il y a beaucoup de talents individuels, qui peuvent faire la différence à tout moment. D’un point de vue technique, ils sont supérieurs à nous. Si nous voulons gagner, il sera impératif d’être solides dans les duels et d’afficher un bel esprit d’équipe", conclut Ugo Becquevort. Une cohésion d’équipe qui s’améliore au fil des semaines et ne demande qu’à être confirmée ce dimanche.