Pesche: stopper l’hémorragie

Quatorzième avec 19 unités, Pesche ne compte qu’un point de plus que Flavion, le premier descendant. Revenus bredouilles de leur déplacement chez les Gedinnois, les "Poires" doivent obligatoirement engranger des points, pour s’éloigner des eaux troubles. Face à Rochefort B, les "Verts" devront hausser leur niveau de jeu pour bousculer les Rochefortois. "C’est, pour moi, la plus belle équipe, avoue Benoît Thiry. À l’aller, on s’était pris une claque (5-1). On devra jouer sur nos qualités, avec beaucoup de cœur et de hargne. On doit tout donner et se serrer les coudes. On devra s’inspirer de notre première mi-temps à Gedinne, où nous avons contré les plans ardennais."