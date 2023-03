P3: Boninne recrute trois joueurs

Cinquième de P3B et toujours en lice pour jouer le tour final de la série, que ce soit par le classement général ou par le gain de la dernière tranche (les Jaune et Noir affichent actuellement un bilan de 9 sur 9 après les 3 premiers matches), Boninne pense aussi à son futur exercice provincial. On savait déjà depuis mardi que ce serait toujours avec "Mimo" Maselli au coaching. Mais on apprend ce vendredi matin que les Namurois pourront également compter sur les renforts d’Olivier Sieuw (Arquet B), de Luca Dell’Aquila (Saint-Germain) et d’Antonino Leocata (Lustin) en 2023-2024.