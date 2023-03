Maxime Laloux nommé team manager à Virton

Suite à la nomination de Thiebaud Delmelle comme directeur opérationnel de Virton, l’Excelsior se cherchait un nouveau team manager. Et surprise, c’est le Dinantais Maxime Laloux qui a été choisi. L’entraîneur de l’Union Sportive Dinantaise se consacrera à temps plein à cette nouvelle fonction tout en continuant à coacher son club en P1. Après la gestion du "Belgian People Football Club", sorte de version belge du Variétés Club de France, "Max" ajoute une nouvelle corde à son arc. " C’est une mission de trois mois, puis on verra en fin de saison , explique le frère du Rochefortois Pierre-Alain. Je dois aussi voir comment cela se passe avec ma famille et mes autres activités. Mais c’est un boulot en journée principalement et jusqu’au terme du championnat, on ne joue jamais en même temps avec Dinant et Virton. Si tel était le cas une fois exceptionnellement, j’aviserai avec la RUSD."