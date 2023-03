Duel entre prétendants au tour final à Somzée

Hormis Van Lierde, incertain et qui n’a pas joué à Houyet, le noyau devrait être le même que celui du week-end passé.

"Ce déplacement à Somzée est un match à prendre très sérieusement et sera compliqué, avertit le coach visiteur, Pascal Brackez. Tout d’abord, l’équipe adverse tourne à plein régime et a un gros potentiel. Ensuite, le terrain. Si le nôtre est particulier, celui de Somzée n’est pas mal non plus (sourires) . De plus, j’ai constaté, si je ne me trompe pas, que Somzée n’a subi qu’une défaite à domicile, contre Thy. Cela se jouera sur des détails. Nous évoluerons pour la victoire."

M. Dion et Nollevaux rentrent de suspension. A. Bienfait poursuit sa revalidation.