DIVISION 4 C / DIVISION 4 D

Ludovic Diez, le mentor florennois, ne se soucie pas de savoir si les remous causés chez son adversaire influenceront le résultat. "Notre victoire contre Lesve a rebattu les cartes, constate ce dernier. Nous nous sommes entraînés sur un terrain détrempé. Histoire de soigner notre physique, car je m’attends à beaucoup de duels dans ce choc. Je suis quelque peu ennuyé par l’absence de mes deux flancs, mais j’ai un banc de qualité. Nous viserons les trois points."B.J.

La tranche et le podium en jeu à Han-sur-Lesse

Lustin B, deuxième, se rend à Han-sur-Lesse, qui occupe la troisième marche du podium. Tant pour la troisième tranche que pour le podium, ce match s’annonce capital. "En effet, il est extrêmement important, indique Cédric Hénin, le mentor de Han. Pour nous, c’est une possibilité de refaire notre retard. Nous devrons être solides, dans la tête comme dans les jambes. Lustin possède une belle équipe, qui nous avait fortement malmenés lors du match aller. Nous avions été battus sur leur synthétique. Ici, ce sera chez nous, sur un terrain gras. Ce sera donc forcément différent et nous devrons en profiter."

En face, Jonas Gravisse espère que ses joueurs sauront se monter à la hauteur. "Ce sera compliqué quand même, tempère le coach lustinois. Depuis quelques mois, Han est en grande forme et réalise une impressionnante série. Nous les avions battus à l’aller, mais sur notre synthétique. Ici, ce sera une autre surface et il faudra en tenir compte. Heureusement, je pourrai compter sur la quasi totalité de mon effectif. Nous allons tenter de gagner, pour rester dans le sillage de Dinant B. Cette équipe n’est pas à l’abri d’un faux pas et il faudra être présent à ce moment-là, si nous voulons encore rêver du titre. Cela passe évidemment par une victoire sur le terrain de Han ce dimanche."A-L.F.