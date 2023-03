"Ce ne sera pas facile, face à un bon bloc équipe, qui a gagné une tranche et est dans le top 4 depuis le début, déclare le mentor couvinois. Mais nous n’avons pas le choix. Il reste sept finales à jouer et à gagner ! Le succès face à Braine a fait du bien moralement et on aborde les prochaines rencontres en confiance."

Si Hallaert et Chartier sont blessés et "out" pour ce week-end, la bonne nouvelle, ce sont les retours de Duchene et Delpire.

Deux "bons" mois

"Si on prend les huit derniers matches et que l’on établit un classement sur cette base, nous sommes quatrièmes, détaille Fabrice Lebrun. Il ne faut pas oublier le gros travail effectué par les gars. Au vu de notre situation, on doit continuer à persévérer et ne pas abandonner. On sort de très bons mois de janvier et février et on veut reproduire cela pour mars et avril."

Pour la saison prochaine, si la priorité est le maintien en D3, aucun départ n’est encore à signaler dans les rangs mariembourgeois.

Arbitre: Louai Farid.

COUVIN-MARIEMBOURG: le noyau est presque au complet chez les Mariembourgeois, puisque seuls Hallaert et Chartier manquent à l’appel. Le noyau: Eugène, Hallaert, Sobry, Delpire, Magotteaux, Pérot, Galante, Wackers, Pérot, Davrichov, Pratz, Goossens, Duchene, Q. et N.Deppe, Gillis, Murrone.