La réception de Sprimont s’inscrit dans cette optique, comme le confie le coach cinacien. "Nous sortons de deux bons matchs et avons affiché la mentalité qu’il fallait pour grappiller des points, lors de notre dernière sortie à Habay", indique le mentor, qui espère que ses joueurs se montreront de nouveau à la hauteur ce samedi soir.

"Encore une fois, et chez nous, c’est un rendez-vous important qui nous attend, puisque nous ne sommes pas encore sauvés mathématiquement. Et que Sprimont se trouve juste devant nous au classement. Cette équipe est en forme actuellement et je m’en méfie. Mais, à domicile et sur notre synthétique, nous n’avons pas le choix, il faut remporter cette rencontre. J’espère donc que mes joueurs prendront ce match au sérieux et se montreront vigilants, pour ne pas se laisser piéger. Défensivement, il faudra être en place pour contenir cette équipe qui possède de bons attaquants", conclut le coach, qui entrevoit l’avenir un peu plus sereinement que lors de sa mise en place à la tête de l’équipe, il y a quelques semaines. "Nous discutons encore avec quelques joueurs, mais les prolongations sont en bonne voie."

Arbitre: El Aayachi Agarbi Bilal.

CINEY: Villano et Verschuere sont blessés. Manu Rousselle a sélectionné seize joueurs. Noyau: Monteleone, Boujabout, Kersten Otte, Antoine, Despas, Bukasa, Hanneuse, Claude, Lambrechts, Henrotaux, Jadot, Pajaziti, Bruckner, Herbiet.