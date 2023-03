Bryan Michels quittera Aische

La rencontre se déroulera à Monceau et, au vu des derniers jours, cela risque de se transformer en combat physique. Un peu à l’image du match de Gand, jeudi soir. "Je n’habite pas loin du terrain, que je connais bien, tout comme l’équipe. Il risque d’être assez lourd. Il faudra en effet tenir compte de ce contexte, éviter de trop combiner, tout en ne balançant pas systématiquement non plus. Bref, trouver le bon équilibre. Monceau est une des équipes en forme du moment et vient de signer un sept sur neuf (comme nous). Ce sera donc un déplacement compliqué", conclut le coach qui a appris que Bryan Michels ne restera pas la saison prochaine. "Après dix ans à Aische, je vais changer d’air, j’en ai besoin et je n’ai pas trouvé d’accord avec le comité, précise Bryan. Je me laisse un peu de temps avant de décider où je jouerai."