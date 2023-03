Brouwaeys: "Des choix à faire"

Voici deux semaines, on avait pris congé des Walhérois sur une prestation convaincante face à Manage (2-0), avant ce mini-break. "Je suis toujours un peu mitigé concernant ces petites pauses. Je préférerais enchaîner, mais cela permet de s’aérer l’esprit, de refaire le point, mentalement. C’est bien aussi pour les organismes, même si on n’a pas de souci à se faire à ce niveau-là."

Et c’est un bon point de départ, avant d’aller défier des "Dragons" qui viennent d’engranger 16 points sur 18, après un mercato qui a vu débarquer six nouvelles recrues (Nabil El Bouhabi, Lemuel Ntalu, Nathan Durieux, Jérémy Kumbi, David Perreira et Loïc Thissen) ! "C’est surtout leur milieu de terrain qui a évolué, mais le système de jeu est resté le même", précise "Lio", qui avait apprécié la prestation des siens à l’aller, malgré la défaite (la seule concédée à domicile). "Il y avait eu du rythme des deux côtés et on avait concédé peu d’occasions. Mais on avait été pris en défaut sur deux phases arrêtées, avec leurs grands gabarits comme Da Silva. Il faudra y veiller ce samedi, avec beaucoup de concentration, gérer les temps forts et faibles, être malin. Mons, c’est costaud, bien en place et ça prend zéro risque. Selon moi, on aura droit à un jeu direct. Oui, on reste sur un match très abouti contre Manage. Ce sera un autre contexte, avec d’autres qualités en face. J’aurai des choix à effectuer et je les poserai en fonction de l’adversaire, avant comme en cours de match. En ce sens, c’est donc un avantage d’avoir tous les joueurs sous la main. Et, peu importe qui jouera ou pas, le plus important, c’est l’équipe", insiste le T1 onhaytois, qui ne compte pas entreprendre ce déplacement au Tondreau sans ambition. "J’ai beaucoup de respect pour le travail mené là-bas par Dante Brogno (NDLR: qui vient de resigner jusqu’en 2026). Ils restent sur une série phénoménale et tout le monde les voit champions. Mais il reste 21 points à prendre et on est à 4 unités d’eux… Donc, oui, on y va pour tenter de l’emporter."