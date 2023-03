Bossière veut se remettre en route

Après avoir échoué 3-1 à Saint-Germain, Bossière compte bien repartir de l’avant et s’imposer face à Flawinne. D’autant que, le week-end suivant, ce sera le déplacement à Arquet. "Je ne nourris aucun regret d’avoir été défait à Saint-Germain, car on n’avait pas grand-chose à revendiquer, signale Pierre Gilson. De toute manière, cela arrive, une deuxième défaite. Ce dimanche, face à Flawinne, dont le coach s’en ira à… Leuze la saison prochaine, je m’attends un match serré et pas facile à négocier. Normal, lorsqu’on sort d’une défaite ."