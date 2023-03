Arbitre: C. Demaret.

BIESME: blessé: Lotte ; suspendu: Fabris ; absent: Lisot.

ARQUET: blessé: Pierrard ; suspendu: Jonckers ; incertain: Labeau.

À sept journées de la fin de la saison, Biesme, annoncé comme grand favori de la série, doit déjà se rabattre sur le tour final. C’est dans ce contexte qu’il reçoit Arquet, un promu qui ne cesse d’impressionner tant et si bien qu’il peut encore rêver de fêter un 2e titre consécutif.

Si les Biesmois commencent à retrouver des couleurs (deux victoires de suite après un 0/6 pour les débuts de Defresne), les Vedrinois, eux, doivent réagir après un nul décevant face au Condrusien. "On est tombé sur une équipe bien en place, avec un gros impact physique. Bien que l’on continue à marquer, on a pris trop de buts ces dernières semaines, on doit resserrer la vis à ce niveau-là, reconnaît Denis Sulejman, qui ne cache plus ses ambitions. Dire qu’on ne joue pas le titre serait mentir, mais il reste encore 7 matches et nous jouons Biesme puis Loyers. On saura vraiment où nous en sommes après ces 2 duels. Sur papier, Biesme a la plus belle équipe de la série. Il voudra prendre sa revanche, même s’il joue de toute façon toujours pour gagner."

Du côté visité, l’heure est à la confirmation. "C’était important de stopper l’hémorragie après le changement d’entraîneur et les deux défaites de rang. On l’a fait en gagnant contre Chevetogne avec la manière, et dans un match compliqué à Meux. Je sens le groupe en confiance et revigoré, c’est de bon augure pour la suite. On sait que, même avec un résultat positif contre Arquet, on n’ira pas le rechercher mais ce qui est important, c’est de rester en course pour le tour final, c’est pourquoi nous jouerons pour gagner. Ce sera un match compliqué mais, dans l’optique du titre, Arquet a plus à perdre que nous, confie un Olivier Defresne qui retrouvera une vieille connaissance. Je connais très bien Denis Sulejman, que j’ai eu comme joueur lorsque j’entraînais Walhain. Il fait du bon boulot, les résultats de son équipe parlent pour lui."