Benjamin Falise démissionne à Andenne

Passé de T2 à T1 d’Andenne (P1 Namur) début novembre, le Doncellois de 38 ans Benjamin Falise n’est déjà plus le T1 d’Andenne. Le frère de Raymond a préféré de nouveau prendre du recul par rapport au foot et laisser la gestion du groupe à son prédécesseur, Dominique Cuvelier. Celui-ci terminera la saison à la tête des Oursons chez qui, visiblement, la défaite de dimanche dernier chez le voisin Évelette-Jallet (3-2 après 0-2) dans le cadre de la lutte pour le maintien passe mal. Benjamin Falise ne se sentait plus suivi depuis deux ou trois semaines par une partie du groupe andennais. À sept matches d’une fin de championnat pas des plus faciles à jouer, c’est donc un nouvel électrochoc pour les Oursons. Andenne où, par ailleurs, on parle de plus en plus d’une reprise imminente du club du président Rasquin par des investisseurs étrangers déjà présents dans une autre province francophone. En attendant on voit mal certains joueurs amenés par Benjamin Falise, comme son frère notamment, poursuivre l'aventure ces prochaines semaines. A suivre...