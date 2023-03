Becquevort: "Le projet meutois m’intéresse"

"Jamais la plus simple des périodes"

C’est donc serein, assuré de continuer avec l’ensemble de son noyau dur (hormis Moors qui coachera la P1 et Bajraktari qui s’en va, tout le monde a resigné) que Laurent Gomez aborde la dernière ligne droite du championnat. "Ce n’est jamais la plus simple des périodes, ni pour un staff ni pour les joueurs, confirme le coach. Être fixé si tôt dans la saison, cela nous permet de nous concentrer pleinement sur nos matchs. Et un solide duel nous attend face à La Louvière." Une équipe du Centre que Laurent n’hésite pas à qualifier de "plus forte de la série sur le plan individuel. Derrière, c’est solide avec de la présence physique mais aussi des joueurs qui savent manier le ballon. Le milieu est très costaud et les attaquants sont puissants et mobiles. Ce sera une belle opposition de style face au collectif de Meux. On a bien réagi contre Seraing en première mi-temps après la défaite face à Stockay. À confirmer contre un concurrent direct à la maison pour repartir sur une belle série. "