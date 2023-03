FERNELMONT: blessés: S. Sacré, Guidon, J. Poncin ; suspendu: Jacques ; absent: S. Pirson ; retour: B. Poncin.

Passé de T2 à T1 d’Andenne début novembre, le Doncellois de 38 ans Benjamin Falise quitte déjà Andenne. Son prédécesseur, Dominique Cuvelier, terminera la saison à la tête des Oursons chez qui, visiblement, la défaite de dimanche dernier chez le voisin Évelette-Jallet passe mal. Benjamin Falise ne se sentait plus suivi depuis deux ou trois semaines par une partie du groupe. À sept matches d’une fin de championnat pas des plus faciles à jouer, c’est donc un nouvel électrochoc pour les Oursons. "Après une réunion avec le comité, on me proposait de travailler aux côtés de Dominique Cuvelier, explique l’ex-T1. C’est un énorme manque de respect. Il avait démissionné, jugeant que le noyau était trop faible. Et maintenant que mon système est en place avec des nouveaux joueurs et que le calendrier s’annonce moins corsé, il revient. Je ne peux pas l’accepter." Si ça bouge sur le banc à Andenne, en coulisses aussi le club s’apprête à prendre un nouveau tournant. Le club de Durbuy dirigé par Ousmane Sow pourrait trouver refuge à Andenne la saison prochaine. Ce n’est un secret pour personne, le président Philippe Rasquin cherche un repreneur. Sow a déjà rencontré des responsables communaux andennais et souhaiterait développer des synergies avec la Ville par rapport à l’encadrement des enfants défavorisés notamment. À suivre donc même si depuis son arrivée à Durbuy, l’équipe de Sow n’a pas vraiment montré des signes de stabilité… En attendant, avec trois points perdus la semaine dernière sur décision du CP et une défaite sur le fil face à Évelette, concurrent direct dans la lutte pour le maintien, Andenne se doit de gagner. Cuvelier pourra compter sur le retour de son buteur Augustin Rigo.

À Fernelmont, Benjamin Joine reconnaît que le match n’est pas à prendre par-dessus la jambe. "On sait tous qu’il faut toujours se méfier d’une bête blessée. Andenne est capable du meilleur comme du pire. Au match aller, Augustin Rigo était absent. Il va falloir se méfier de lui." À Fernelmont, le coach pourra toujours compter sur Sébastien Sacré la saison prochaine.