Volley-ball: des demi-finales de coupe plus disputées chez les filles?

Les protégés d’Adrien Revret, qui ne cracheraient pas sur une finale de coupe, après avoir quelque peu décroché de la tête du classement de la P1 (4e), ouvriront déjà le bal ce vendredi, face à des Jemeppois naviguant à la 7e place. "C’est une très forte opposition pour nous et les matchs en déplacements restent notre point faible, avoue la coach sambrienne Diana Begaux. On avait d’ailleurs réussi à accrocher un point chez nous, avant de se prendre un 3-0 au retour, chez eux. J’espère donc qu’on proposera une meilleure prestation cette fois-ci. Et pourquoi ne pas rêver d’aller plus loin ? Les gars sont motivés par ce rendez-vous et on sera au complet, ce qui n’était pas le cas en championnat."

Troisième round à Anhée

Chez les filles, le match phare mettra aux prises les Anhétoises de Bastien Lorent et les Jemeppoises de Janina Fedotova. Deux semaines après la victoire des Sambriennes, qui a "redynamisé" la course au titre, ce troisième affrontement, qualifié des deux côtés de finale avant la lettre, s’annonce très "chaud", dans une salle mosane qui devrait faire le plein (alors que, du côté jemeppois, on diffusera le match pendant le souper de printemps du club).

La seconde explication devrait être tout aussi serrée, entre des Namuroises spécialistes de l’épreuve (elles ont d’ailleurs remporté l’édition 2022) et les filles de Doische. "Ouvert ? Cela dépend si Namur aligne des joueuses de nationales ou pas, fait remarquer Rudy Moreau. On ne sait pas vraiment, même si les rumeurs penchent pour la première hypothèse. Mais, même dans ce cas de figure, il ne serait pas impossible de s’imposer quand même. On se suit au classement, avec une victoire et une défaite chacun en championnat. Pour moi, c’est donc du 50-50", annonce celui qui restera à la tête des deux équipes A de Doische, la saison prochaine.

Fabrice Tonnoir, lui, souhaiterait terminer son mandat namurois par une finale. "D’autant qu’elle se jouera chez nous. L’équipe est dans une bonne phase et sera au complet, si on excepte l’une ou l’autre blessées de longue date. Et non, on ne sélectionnera pas de filles venant de plus haut. On reste avec notre groupe, dont le noyau dur comporte déjà des joueuses d’expérience, comme Céline Thonnart, Magali Tournay ou Céline Goffinet. Il faudra travailler dur, mais je pense que si on est efficaces en attaque et en réception, on passera"

Le programme: messieurs: 21 h Lesse & Lhomme B – Jemeppe B (v.) ; 21h Doische – Walhain C (s.) ; dames: 17h Namur C – Doische (s.), 20 h 30 Anhée – Jemeppe B (s.) ; finales le 1er mai, à Namur.