Un nouvel objectif pour Profondeville

Arlon – Gembloux (s. 20 h 45)

Isolé à la quatrième place, Gembloux ne peut se permettre un revers à Arlon.

"Nous devons être prudents, quel que soit l’adversaire. Mais il est clair que, si nous avons l’ambition des play-off, nous ne pouvons nous permettre un revers à Arlon, reconnaît le coach gembloutois, Marc Mesureur. Nous devons encore être capables de hausser notre niveau et, si nous y parvenons et que nous sommes concentrés et appliqués dès le début du match, nous devrions pouvoir faire la différence. Pour Arlon, il n’y a rien à perdre. Donc, méfions-nous, pour ne pas nous faire surprendre."