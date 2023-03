Un derby qui va tenir ses promesses

Petit parfum de play-off ce week-end au BC Boninne, avec ce derby face à Namur Capitale. Jouant le haut de tableau, les deux groupes ne peuvent néanmoins revendiquer une place au tour final, chacun côtoyant une équipe évoluant une division plus haut dans son club. "Namur, c’est l’équipe en forme du moment, mentionne le coach boninnois, Germain Fivet. Cela risque d’être un match fort équilibré et disputé entre deux noyaux assez semblables. C’est jeunes, ça court, ça joue en première intention, ça va être fort." Et une ancienne de la maison à surveiller de près, la meneuse Justine Giaux. "On connaît ses points forts, notamment son adresse au tir à distance."