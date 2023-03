Thomas Nennen s’est rassuré à Zepperen

Au fil des kilomètres, il se sent même de plus en plus à l’aise. "Il y avait de nombreux mouvements de course et j’ai tenté de partir en échappée moi aussi, pour tester les jambes, poursuit Thomas Nennen. Cela me tenait à cœur, d’essayer sur une course de 120 kilomètres."

Repris par la meute du peloton, le Namurois est resté bien placé et a terminé cette première course dans le groupe sprintant pour la victoire. Il a franchi la ligne d’arrivée en 37e position. Une belle entrée en matière, quand on sait qu’il y avait 137 engagés sur cette épreuve flandrienne. "Je n’avais pas roulé sur le week-end d’ouverture, car je venais de rentrer d’un stage de préparation en Espagne. J’ai préféré prendre un peu de repos, plutôt que de m’aligner directement en course, poursuit Thomas Nennen. Ce week-end, je vais enchaîner avec une course d’un niveau supérieur. J’irai sur la Get Up Cup, à Aywaille."

Ce ne sera pas une simple kermesse, mais un interclubs national de catégorie 1. "On est allé reconnaître le parcours avec quelques amis. De ce que nous avons vu, je peux prédire que les Grands Prix de la Montagne, mais aussi les côtes non répertoriées vont faire mal ! Cela promet de piquer, quand les grandes équipes comme les formations de développement de Soudal-Quick Step, Lotto-Dstny, Circus-ReUZ-Technord (l’équipe satellite d’Intermarché-Circus Wanty) ou de Bingoal-Wallonie Bruxelles, vont mettre en route ! Pour une première à ce niveau, terminer la course serait déjà très bien."

Et prendre de l’expérience pour la suite. "J’ai été un peu déçu de ne pas pouvoir rejoindre une équipe continentale, mais c’est que cela ne devait pas se mettre. Je me sens bien chez Ser Vélo Team, j’ai envie de continuer à progresser. Et, pourquoi pas, gagner une course cette année."