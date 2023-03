Première course de la province à Jeneffe

C’est une tradition établie depuis de longues années dans le monde de la Petite Reine. Jeneffe-en-Condroz aime faire la fête au vélo. La localité condrusienne sera d’ailleurs à nouveau la première course sur route de la saison, en province de Namur. Ce sera ce samedi, avec une épreuve pour les amateurs et masters. "Ce sera, pour nous, la deuxième course de l’année, car nous en avons déjà eu une à Lens-Saint-Rémy, qui a bien marché malgré le mauvais temps, avec 165 coureurs", commente Guy Crasset, cheville ouvrière de l’Entente Cycliste de Wallonie, bien connue dans les pelotons sous le nom de l’ECW. "Cela fait plus de quarante ans que nous allons à Jeneffe-en-Condroz. Cette épreuve propose chaque année un chouette circuit pour les coureurs. Il est vallonné et a l’avantage de ne proposer que trois virages. Je me rappelle que, dans les années 80, ce parcours avait servi de circuit de présélection pour les meilleurs juniors. Il y a aussi eu des arrivées d’étape du Tour de Namur."