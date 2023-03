Oscar Geudvert sélectionné pour le championnat du monde U20

Le tireur du certes "Les 3 Armes" de Gembloux, qui avait déjà pris part au championnat d’Europe voici quelques semaines, remplissait certes les critères justifiant une sélection. Mais celle-ci n’a été officiellement dévoilée que ce jeudi. Oscar Geudvert sera bel et bien sur les pistes bulgares de Plovdiv, du 1er au 12 avril. Le protégé de Me Hendrix, qui fera partie du staff du team belge (pour le fleuret), y sera accompagné de son camarade de club Alexandre Léonard et des néerlandophones Sem Genbrugge et Victor Leynen Dubus, comme en Estonie.