Natoye vigilant, Belgrade déforcé

Pleinement concerné par la course aux play-off, Natoye ne peut se permettre de laisser trop de rencontres sur le côté. "Si on connaît la défaite, il n’y aura rien de dramatique, mais il faudra sortir un sans-faute derrière, estime le coach, Laurent Costantiello. Sur nos six derniers matchs, celui-là est, selon moi, le plus compliqué à disputer. Cette équipe tourne bien et inflige des cartons. Le dernier en date: contre Belgrade, avec 100 points inscrits. En outre, à l’aller, je me souviens que nous avions été dominés et surpris par le rythme et la vitesse imprimés par les Liégeois." M. Legros (genou) est contraint de faire l’impasse, tandis que Van Landschoot (entorse) est incertain.