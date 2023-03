"Je m’attends à rencontrer une équipe revancharde, confie Bastien Gilain, qui disposera d’un effectif au complet. Nous devrons nous concentrer sur les joueurs forts de Malonne, pour les limiter offensivement. Comme toujours, avec mon équipe, la défense sera la clé."

Samedi, on aura droit au derby entre le leader, Fraire, et Mariembourg. "Je prévois un match très disputé, explique le Frairois Nicolas Demande. Si notre dernière sortie a été très positive, une nouvelle blessure est à déplorer, avec l’absence très probable de Léo Sibille. Quant à Amaury Jadin, il est toujours out. Nous donnerons néanmoins tout pour remporter la mise, afin de nous rapprocher un peu plus des play-off".

"Je m’attends à un match compliqué, confie Michaël Marques. J’espère que nous serons en forme, pour renouer avec la victoire."

Pour sa part, Loyers reçoit Andenne. "Pour l’instant, on joue bien, comme la semaine dernière à Natoye (54-52), explique le Loyersois Pierre Baudelet. J’espère qu’on pourra continuer à surfer sur cette bonne dynamique et qu’on confirmera notre cohésion sur le terrain."

"Ce derby ne change rien dans la tête de mes joueurs, car nous avons décidé depuis un moment de prendre match après match, confie Tom Vanoverschelde. Même si l’équipe est un peu déforcée (blessures, maladies, vacances), nous allons nous battre afin d’aller chercher cette victoire qui nous manque."