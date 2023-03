Le brevet des Intéristes en péril ?

Les Mosans s’attendent à des Intéristes revanchards. "Étant donné la position et la forme de nos hôtes, ce déplacement à Namêche s’avère forcément compliqué, mais très excitant également, lance le mentor mosan, Olivier Baudelet. En effet, nous n’aurions pas misé sur un tel bilan à ce stade de la saison. Tout comme nous n’avions pas imaginé être à deux points de la première place, à cinq journées de la fin du championnat. Par conséquent, nous jouerons sans complexe et avec l’envie d’aller chercher la victoire, tout comme nous l’avons fait à l’aller. Après tout, nous n’avons pas à douter de notre qualité et de notre force, après avoir également vaincu Wavre et accroché Evere et Libramont. Notre saison est déjà pleinement réussie. Nous n’avons donc strictement rien à perdre et serons, qui plus est, au grand complet."