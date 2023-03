Gaël Masson va reprendre Leuze (3A)

Place à Gaël Masson donc, qui officie actuellement dans la même série A, et plus précisément à Flawinne. Ce dimanche, il ira défier Bossière, le concurrent direct de Leuze pour le titre !

"Après une saison difficile à Flawinne je souhaitais changer d’air et trouver un club plus ambitieux, explique ce dernier. Comme je connais Leuze et sa structure, je n’ai pas hésité à accepter l’offre."