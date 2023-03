Ciney s’attend à du costaud

Après une période creuse, Ciney a redressé la tête et surfe sur trois victoires de rang. La raison s’explique en trois points. "Nous avons resserré la défense, ce qu’on avait un peu oublié de faire, et augmenté l’intensité dans notre jeu. Par ailleurs, les jeunes sont en train de prendre leurs responsabilités et d’évoluer positivement, raconte le coach, Jean-Christophe Beguin. J’espère que nous reproduirons ce contenu contre Ottignies, une équipe en pleine progression puisqu’elle reste sur quatre succès en six rencontres. Les deux défaites ont été, de plus, subies contre les “injouables” Courcelles et Liège. Dès lors, pour prétendre à la victoire, il faudra livrer un match plein."