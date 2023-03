"Ils avaient fait un gros come-back, après qu’on ait eu vingt points d’avance, se remémore Grégoire Jacques. On sait qu’il faudra sortir un match plein pour gagner là-bas, mais ils ne sont pas au top en ce moment. À nous d’en profiter, d’autant que c’est une équipe jeune et qui court beaucoup. Ce qui nous convient mieux que Waremme ou Cointe, contre qui nous ne sommes pas passés loin samedi passé."

Des Cointois qui ont déposé leur demande de licence pour la TDM2, à l’instar des seuls Waterloo et Ciney. "Les deux autres clubs qui ambitionnent également de monter étant devant nous (deuxièmes et troisièmes du classement), nous devons absolument atteindre les play-offs. Nous n’avons donc plus le droit à l’erreur", prévient le capitaine cinacien.

Cointe – Andenne (s. 19 h)

Restant sur trois victoires de suite, les "Oursons" enchaînent avec un nouveau gros morceau, en se déplaçant chez des Liégeois également en grande forme (4 victoires pour une seule défaite, sur leurs cinq derniers matchs).

Andenne, qui s’était incliné de près de vingt points à l’aller, à la suite d’un mauvais début de match, pourrait rejoindre Neufchâteau et le Campinaire à la dixième position, en cas de victoire.