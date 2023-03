Belgrade peut y croire

Bien que battus d’une vingtaine de points la semaine dernière, face à Louvain, les Belgradois surfent sur une vague de bonnes prestations et espèrent aller accrocher une deuxième victoire hors de chez eux, en se rendant à Boom. Au match aller, les Namurois s’étaient largement imposés (83-60), mais depuis, Boom restent sur quelques très belles sorties et les deux équipes sont à égalité au classement, au nombre de revers. "Malgré la défaite, un peu lourde dans les chiffres, face à Louvain, nous avons fait un bon match. C’est cette volonté et envie que j’attends de mes joueurs ce week-end, prévient le coach belgradois, Didier Thémans. C’est important aussi, de confirmer notre premier succès à l’extérieur, acquis à Hasselt. Mais il faudra pouvoir gérer les quarante minutes sans faiblir, car Boom est en forme aussi ces derniers temps, comme en attestent ses résultats. Chaque victoire nous éloigne un peu plus de la zone dangereuse. Nous pourrions même recommencer à regarder vers le haut en cas de succès, car nous prendrions le dessus au classement sur cette équipe, avec un average positif en prime. Ce n’est pas le premier objectif, mais si nous affichons le même jeu et l’intensité de ces dernières semaines, nous avons de bonnes raisons de croire en nos chances. C’est en tout cas un beau défi à relever, dans une période où la majorité des joueurs ont retrouvé la forme." C’est en effet au complet que Belgrade devrait se déplacer.