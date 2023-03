Yohan Prévot (Union Namur) aussi à Evelette-Jallet la saison prochaine

Le gardien de Namur Yohan Prévot rejoindra aussi Evelette la saison prochaine. Il l’a annoncé au groupe des "Merles" mercredi soir: "Avec mon boulot et ma situation familiale (un jeune enfant), et à bientôt 32 ans, mes plus belles années sont derrière moi. Si on monte, on passera à 4 entraînements semaine et je n’ai plus autant de temps à consacrer au foot. D’autant qu’en N1, Namur ira sans doute chercher une pointure. Et si c’est pour sacrifier boulot et famille pour ne pas jouer, autant trouver un club où c’est moins contraignant. M. Lardot m’a contacté avec le président Massy et tout s’est réglé en quelques jours".