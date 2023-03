Xavier Toussaint à Evelette: "Je ne prête pas attention à ce qu’on dit"

Le mercato d’Evelette, version José Lardot, est lancé. Xavier Toussaint est le premier "nom" à officiellement s’engager dans le nouveau club de l’entrepreneur de Gives. D’autres joueurs de nationales vont suivre vu les nombreux contacts pris par les dirigeants oheytois. Corentin Marion (Meux, D2) a été approché mais à poliment décliné. Les frères Bajraktari seront vus prochainement. " On piste aussi deux bons gardiens ", ajoute le président Michel Massy. Xavier, lui, n’a pas longtemps hésité. " Je sais qu’on va penser que j’y vais pour l’argent mais je ne prête pas attention à ce qu’on dit , insiste l’ex-capitaine de l’UR Namur. J’ai 32 ans, je suis papa depuis cinq mois et l’opportunité de rejoindre une équipe qui va jouer le titre me tente vraiment. Avec deux entraînements par semaine, pas loin de chez moi (il habite Fernelmont), c’est parfait. Je préférerais la P1, mais en P2, j’ai aussi donné ma parole. Les autres transferts viendront dans le même état d’esprit que moi. " Xavier n’a pas peur d’un départ précipité de nouvel "argentier" oheytois: " Il m’a donné des garanties. Et très franchement, je ne me tracasse pas. Si José a quitté d’autres clubs, c’est parce qu’on profitait de lui. C’est normal qu’il puisse donner son avis ."