Un deuxième titre d’affilée pour Le Roux B

Mais au sein du club rovelien, on a vite pris conscience qu’il était possible de viser un peu plus haut. "On s’est rendu compte que le niveau de cette division n’était pas très élevé et qu’il y avait, par exemple, une grande différence entre les 3 ou 4 premiers et le reste de la série. Et, avant la fin du premier tour, on s’est dit qu’on pouvait ambitionner la montée."

Une défaite après 1,5 an

À quatre matchs de la fin de leur parcours, les Fossoises présentent un bulletin presque parfait. "On n’a connu qu’un seul accroc, à Couvin, début février. On n’avait pas très bien joué. Et l’adversaire était en force, avec d’ex-joueuses de nationale. Je croyais d’ailleurs qu’elles auraient été capables de mettre le paquet pour tenter de remonter à la deuxième place, montante. C’était aussi la première fois que nos filles étaient mises sous pression, après 1,5 an de victoires relativement faciles. Là, elles avaient affaire à une équipe plus combative et supérieure en taille. C’est un de nos points faibles. Car, à part nos deux centrales, les autres sont plus petites. Mais cette première défaite a fait du bien."

Elle n’a porté à aucune conséquence, pour un groupe dont l’ossature était celle des championnes de P4. "Le six de base était le même et on avait trois débutantes, dans un noyau de douze éléments. Ce qui est un peu court. Il faudrait étoffer un peu le cadre. D’autant que les deux centrales évoluent dans les deux équipes cette saison, grâce à un calendrier bien agencé. L’idéal serait aussi que l’équipe A monte en P1 (NDLR: les trois équipes de tête de la P2 se tiennent en une unité)", poursuit Bernard Dewilde, qui se voit bien prolonger son bail dans la salle Michel Dargent. "J’ai dit aux dirigeants que, s’ils voulaient continuer avec moi, j’étais partant. Je me suis aussi occupé de l’une ou l’autre de leurs équipes d’âge et j’apprécie travailler dans ce club à l’ambiance familiale." Et ce n’est pas incompatible avec l’obtention de bons résultats !

LE NOYAU: Brusselmans Précillia, Cavallaro Verwée Nina, Cicek Gamze, Everaert Laura, Godefroid Perrine, Gouverneur Emeline, Luppens Manon, Mélotte Gwenaëlle, Poncin Zoé, Remacle Shirley, Sana Loane.