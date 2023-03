Namur B: la jeune relève du club a pris de l’avance

Avant de clôturer à Arsimont (sans doute pour éviter le dernier siège), ils auront droit à trois "gros" matchs à domicile. "On espère avoir l’un ou l’autre renfort plus expérimenté, pour augmenter un peu notre moyenne d’âge, de taille et de puissance. Car, avec les blessures de Nicolas Boussifet (genou) et de Mathieu Taziaux (tendon d’Achille), le noyau ne compte plus que deux ou trois anciens. Les autres ont tous 17-18 ans", précise le coach, enchanté de son implication dans le projet namurois. "Je m’estime chanceux de pouvoir travailler dans ce cadre, avec des responsables sportifs comme Dominique Colin et Pierre Henry. Le but est de continuer à former ces jeunes pendant quelques années, pour fournir à termes des éléments de qualité à l’équipe première. On va d’ailleurs doubler les séances d’entraînement la saison prochaine. Depuis la fin du premier tour, je suis aussi allé dépanner à Jemeppe, qui n’avait plus de coach pour sa promotion messieurs, dont je m’occupais encore la saison passée. Je devais aller aider mon club d’origine. Mais ma priorité, c’est Namur, dont la vision sportive me correspond davantage."