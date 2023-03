Lesve-Arbre se sépare de son coach, Vincent Collet

Le comité des Coalisés de Lesve-Arbre (3e avec 51 points en 21 matches) a décidé de stopper la collaboration commencée il y a 4 ans avec son T.1. "C’est une décision très difficile à prendre humainement, entame le président lesvois Étienne Nicaise. J’ai beaucoup de respect pour lui. Le discours envers les joueurs passait moins et cette décision était sportivement nécessaire après la défaite à Somzée. Pour toujours espérer le titre ou bien préparer le tour final". Une qualification obtenue avec plus de 15 matchs sans défaite et à trois points des leaders. "Je crois que Vincent était arrivé au bout d’un cycle" , précise encore l’homme fort des fusionnés.