Le challenge BPC est passé par Rochefort en ouverture de la saison de parapente

Une cinquantaine de parapentistes était présente ce samedi à Rochefort dans le cadre de la Belgian Paragliding Cup. Ce challenge, organisé par les parapentistes Thibault Voglet, originaire de Profondeville, et Bertrand Fontaine, a été imaginé "pour créer de l’émulation entre les pilotes et créer des objectifs. Au final de ce challenge, les pilotes qui sont passés par le plus de balises, des lieux clés, et qui totalisent le plus de kilomètres de vol, donc accumulent le plus de points, remportent la Cup. Notons que le respect de l’espace aérien belge est essentiel" , explique Bertrand Fontaine. En Belgique, on compte environ 40 balises. "Plus quelques-unes dans le nord de la France et dans l’ouest de l’Allemagne."