Direction la Nationale 1 pour le Pétanque club Rochefort-Jemelle

Plus de 230 affiliés

Créé il y a 45 ans par Guy Goblet, un passionné de ce sport, le club a fait ses armes et compte aujourd’hui près de 230 affiliés. "Certains sont assidus, d’autres viennent plus pour le plaisir. Certains viennent de la région, d’autres viennent de plus loin, de Bruxelles, de Braine, ou de Namur", ajoute-t-il. Avant d’être trésorier du club, il a occupé le poste de secrétaire pendant plus de 40 ans, "Mais avec l’âge, je voulais quelque chose de plus calme."

Une fierté

On s’en doute, atteindre la Nationale 1, le plus haut niveau accessible en pétanque en Belgique, "représente une fierté. On a bataillé pour y arriver. Maintenant, ce n’est plus un amusement, cela devient vraiment sérieux. Ça reste amateur, on n’est pas professionnels, mais c’est sérieux quand même. Ce qui change le plus, c’est que les déplacements sont beaucoup plus longs, puisqu’on a des rencontres dans toute la Belgique. Donc, on peut aller dans le Namurois, mais aussi en Flandre ou dans le Brabant", précise l’homme de 75 ans.

Vainqueur de la Coupe fédérale

Pour atteindre ce niveau, l’équipe a dû disputer des championnats provinciaux, nationaux, mais aussi fédéraux. "C’est le championnat fédéral, la Coupe fédérale, qui donne accès à la Nationale 1."

Une montée synonyme de travail accompli pour les joueurs du club rochefortois. Comme quoi, la pétanque ne se joue pas seulement à l’ombre des pins parasols.