"Tout le monde est disponible et Tyron Crame va reprendre après son élongation au mollet, souligne le coach des Merles, Cédric Fauré. J’attends les nouvelles médicales pour voir s’il sera apte à faire partie de la sélection samedi". Exclu à Dison, Soulimen Ghaddari n’a pas encore reçu de nouvelle du comité sportif. Il peut donc jouer contre Acren. "Le gros point noir, ce sont les conditions d’entraînement, insiste le coach français. Les joueurs commencent à s’en plaindre. On cherche des solutions mais ce n’est pas évident." Le coach confirme le retour de Xavier Toussaint dans le noyau A, mais ajoute: "On a appris par la presse qu’il avait signé ailleurs. On en discutera avec lui…"

Marion et Farikou restent à Meux, Gauchet et Becquevort ciblés

Mardi soir, Meux a trouvé un accord avec Francis Farikou et "Coco" Marion pour continuer l’aventure un an de plus. "Par contre, Deli (Bajraktari) nous quittera, souligne Laurent Gomez. Il a envie de jouer et on ne veut pas surpeupler le noyau et fermer la porte à un jeune. Mais chapeau pour sa mentalité exemplaire, il fera le bonheur d’un autre club, c’est certain." Laurent Gomez doit justement encore discuter avec quelques jeunes, dont Jaspart, Roldan-Simon, Van Vyve ou et Delcorps. "Ce dernier a énormément progressé et certains se demandent pourquoi il n’est pas encore monté en D2. Je préfère avoir une discussion franche avec lui et lui donner ma vision des choses ". Le noyau pour l’an prochain est donc quasi ficelé. "On travaille sur deux arrivées. Ce n’est pas un secret, Gauchet (Aische) et Becquevort (Tamines) nous intéressent. Le premier a du mal à trancher et je dois voir le second."

Enfin, pour samedi face à La Louvière, Johan Paquet reviendra de suspension alors que Justin Gaux (tendinite et semaine de formation) pourrait faire l’impasse.