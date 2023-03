Delhine Nkansa, de Sambreville, après les championnats d'Europe d'athlétisme: "Mon record? La cerise sur le gâteau"

L’ambition de départ, c’est de décrocher une place en finale. Mais Delphine aime mettre des cerises sur son gâteau et elle a dans un coin de la tête de passer sous les 7.20 au 60 mètres. "J’avais beaucoup de stress avant la demi-finale. C’est d’ailleurs la première fois que j’étais aussi paniquée. Un de mes deux coachs, Andy Cural, est présent sur place et il trouve les bons mots pour me remobiliser à cinq minutes de la chambre d’appel. Je parviens donc à me canaliser et finalement à décrocher ma place en finale et atteindre mon premier objectif. En finale, passer la ligne en 7.19, et battre mon record personnel, c’est ce qui vient rendre ces championnats encore plus extraordinaires", poursuit la Sambrevilloise, qui a grandi au Portugal.

Il est temps maintenant de récupérer, physiquement et nerveusement, avant de préparer au mieux la saison estivale. "Je fais d’abord un gros repos jusqu’à lundi, soit une bonne semaine, pour permettre à mes jambes de bien récupérer, en me faisant masser par ma kiné. Ensuite, je me préparerai pour les Championnats d’Europe U23 qui se déroulent du 10 au 14 juillet en Finlande. Je ne suis pas encore qualifiée, mais j’aimerais forcément être de la partie aux Championnats du Monde du 19 au 27 août à Budapest. Les chronos sont très relevés, 11.08 et 22.60 sur le 100 et le 200 mètres, mais il est également possible de se qualifier au ranking", continue la souriante sprinteuse.

En dernière année d’un baccalauréat en droit, Delphine se demande si elle ne va pas étaler cette année afin de saisir sa chance. "J’ai beaucoup de mal à concilier l’athlétisme et les études cette année. J’ai envie de me concentrer sur l’athlétisme, car je me sens largement progresser et j’ai envie de m’investir à fond. Je suis en pleine réflexion".