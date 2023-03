Corentin Marion reste à Meux

Courtisé par plusieurs clubs et se posant lui-même des questions quant à son avenir de joueur, Corentin Marion a finalement tranché: il restera à Meux (D2 ACFF) la saison prochaine. Avec l’espoir d’y gagner en temps de jeu et de se construire une place de titulaire dans l’équipe de Laurent Gomez. Voici donc qui vient parachever une belle et longue série de reconductions à la rue Janquart.