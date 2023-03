Onhaye

Le week-end de repos a fait le plus grand bien à l’effectif walhérois, au grand complet pour préparer le déplacement très attendu au Tondreau, face au leader montois. Quatre points seulement séparent les deux équipes. "Tout le monde est là et en pleine forme, c’est la première fois depuis bien longtemps, se réjouit Lionel Brouwaeys qui avait envoyé François-Guillaume Gilain et Arthur Poncelet en P2 dimanche. Il y aura des choix à faire et je suis là pour ça ".

Aische

Les discussions se poursuivent à Aische où Jérôme Patris attend les réponses de plusieurs joueurs, comme Rousseau ou Michels. "Mais ce ne sont pas les seuls, on doit avancer, informe le coach aischois. On a demandé d’être fixé que pour fin de semaine." Pour se rendre à Monceau dimanche, Grégory Gilbert est suspendu. Pour rappel, touchés au genou, Brandon Thirot et Vincent Rousseau rejoignent Alexis Daout et Tanguy Lempereur à l’infirmerie.

Tamines

Tibor Balog a revu ses joueurs mardi après les avoir laissés au repos ce week-end. "J’avais senti un peu de fatigue mentale et comme un fameux sprint nous attend, j’ai préféré les laisser tranquilles", souligne le coach taminois. Pour la venue du Crossing, un souci défensif s’annonce avec la suspension de Leemans et le forfait probable de Becquevort, blessé à la cheville. "Ce sont deux titulaires derrière, c’est assez embêtant", ajoute Balog. Ousmane Stephanus (cheville) est incertain.

Couvin

Les Fagnards ont joué à Biesme mardi (défaite 3-2). "L’objectif était de retrouver du rythme avant le déplacement à Manage, précise Fabrice Lebrun. Tout s’est bien passé." Hormis Thibaud Hallaert et Maël Chartier, blessés, le reste du noyau est sélectionnable. Et concernant la saison prochaine, le coach calme le jeu: "On reste en priorité concentré sur notre mission maintien".

Série B

Ciney

À l’instar de Monteleone, Otte, Boudjemaa, Antoine, Verschuere et Bukasa avant lui, le jeune Nestor Herbiet a rempilé pour la saison prochaine dans le Condroz. "D’autres jeunes devraient suivre mais ils préfèrent venir discuter accompagnés de leur papa, c’est compréhensible, explique le président André Daoust qui confirme que Pajaziti ne sera pas conservé, tout comme Henrotaux, Kersten et Villano. On espère par contre trouver un accord avec Jérôme Claude." Ce dernier précise: "J’accepte la concurrence sans souci mais à 27 ans, j’ai envie de jouer. Le coach m’a rassuré. Je me donne encore une semaine pour réfléchir à tout ça. "

Dans le sens des arrivées, "Coco" Marion a été vu mais ce dernier a choisi de rester à Meux. "On a des contacts et on voit des joueurs mais rien d’officiel pour le moment", souligne le coach Manu Rousselle, privé de Villano (élongation) pour la venue de Sprimont et de Verschuere qui s’est blessé au dos dimanche avec la P3.

Rochefort

Gilles Bernard a recommencé les entraînements avec le groupe, tout comme Valentin Thomas. Ils sont tous les deux sélectionnables pour le déplacement à Givry. En plus de Carlos Uhia (ligaments croisés), Thibault Monmart est indisponible même si ce dernier a repris la course.