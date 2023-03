Problèmes d’effectif

Les Rochefortois ont toutefois échoué en fin de partie, après avoir pris neuf unités d’avance à l’entame des dix dernières minutes (64-69).

"Nous étions repassés devant dans le troisième quart-temps mais nous n’avons malheureusement plus eu de réussite en fin de partie, alors que Givet a su concrétiser ses shoots. Concernant la saison, il est vrai qu’elle est compliquée pour l’équipe. D’une part, nous avons été déforcés car certains joueurs ont été finalement repris dans l’équipe A et, d’autre part, nous attendions certains joueurs qui ne sont finalement pas venus. Toutefois, le fait que nous n’ayons rien à perdre permet à certains jeunes inexpérimentés d’engranger pas mal de temps de jeu et je vois leur progression depuis le début de saison. Pour les plus expérimentés, la saison est plus compliquée car ils n’ont pas l’habitude d’accumuler autant de défaites, cela est donc parfois difficile pour le moral".