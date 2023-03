La runner de la semaine - Que devient Raphaël Durviaux ?

Victorieux à plusieurs reprises à cette manche d’ouverture du Challenge Hesbignon, il se classe au-delà de la 160e place, à plus de vingt-cinq minutes de ses meilleurs chronos sur l’épreuve. C’est l’occasion pour Raphaël de se rendre compte que la compétition ne lui manque finalement pas. "Cela ne me donne pas envie de recommencer plus intensément. Je ne dis pas que je ne ferai jamais mon come-back, sourit-il, mais ce n’est pas d’actualité".

Pourtant, des souvenirs de course, il en a plein la tête, comme en 2017, lors de la Corrida de Namur, où il bat, au sprint, Clément Deflandre. "À 200 mètres de la ligne, à hauteur de la place de l’Ange, je suis 3e avec quelques mètres de retard. Je parviens à relancer, à passer le second, et à l’arrache, revenir sur Clément à une cinquantaine de mètres de la ligne pour finalement m’imposer", clôture le Tilliérois.