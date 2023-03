Embarquement toujours aussi réussi pour l'Enfer du Viroin by train

Et le premier à rallier l’arrivée est Lucas Defosse. Parti sur la petite distance, pour son premier trail de la saison après quelques cross, il veut se tester et voir si les entraînements portent leurs fruits. "Je me sens plutôt bien sur le plat et dans les descentes, mais je suis conscient que je manque encore un peu de force dans les montées, commente celui qui s’impose devant Célestin Evrats et Loïc Sorée. En tête au départ, je me fais dépasser par Célestin ensuite, sans m’emballer. À l’issue du passage à gué, au 4e kilomètre, où l’eau me semble glaciale, je parviens à revenir sur lui et faire le reste de la course seul au monde". Cap maintenant sur la préparation pour le Championnat de Belgique de course de montage pour Lucas. Chez les filles, alors qu’elle a déjà la tête dans l’organisation du Trail au Fil du Bocq, le 1er avril prochain, Kathy Provoost parvient à récupérer un dossard en dernière minute. "Le parcours, une alternance de portions roulantes et de murs ou descentes pas trop techniques, est très nature. Je suis en tête, et au moment du passage à gué, je décide de l’éviter et d’allonger mon parcours de 800 mètres, ce qui permet à deux femmes de passer devant. Je reviens sur elles et je relance sur un bon rythme pour conformer mon avance", raconte Katy. Julie Martin et Julie Preillon complètent le podium.

+ Les résultats des 15km

Sur le 24 kilomètres, six minutes séparent Joachim Van Hoye, vainqueur, de Sébastien Thonet. Denis Minet s’empare de la troisième place. Chez les filles, c’est un rien plus disputé, avec la victoire de Perrine Boulenger, devant Valérie Seveno et Elodie Dancette.

+ Les résultats des 24km

L’athlète de l’Athletic Club Couvinois, Tanguy Van Nieuwenhove, qui sort d’une préparation hivernale sur les cross country et les run&bike, s’adjuge la victoire sur le 35 kilomètres. "J’aime le concept original de cette épreuve, le fait que cela soit tout près de la maison et que l’organisation soit top dans une région splendide et un dénivelé positif intéressant. Je décide de partir sur un bon tempo, sentant que les sensations sont au rendez-vous et je m’isole dès le kilomètre zéro. C’est finalement ma toute première victoire en trail, que je vois comme une belle récompense de la préparation hivernale", raconte Tanguy. David Baud’Huin et Guillaume Fleury doivent se contenter des premiers accessits. Chez les filles, Noémie Amorison termine après près de 11 minutes d’avance sur Cindy Fontaine et près de 22 sur Melisande Fauvet.

+ Les résultats des 35km