Eliott Crestan: le retour d’un champion (interview en vidéo)

En quelques années, depuis 2018 où il participe à son premier grand championnat, en outdoor, Eliott a pris du galon. Autre fois impressionné par ses idoles, il court maintenant à leurs côtés avec une réelle intelligence de course et une certaine facilité déconcertante. "Je me rappelle de ma première expérience, avec Pierre-Ambroise Bosse, que j’admire énormément. J’étais impressionné, et je ne voulais surtout pas gêner mes adversaires. Maintenant, je me frotte à eux et je parviens à m’imposer un peu plus. C’est, je pense, ce qu’on appelle l’expérience. J’ai pris l’habitude de courir avec les mêmes personnes et à anticiper les départs, ou les finish de mes adversaires", raconte Eliott.

Chaud patate !

Du haut de ses 24 ans, le poulain d’André Mahy a des ambitions plein la tête. A court terme, mais également sur le long terme. "Je suis sous contrat avec l’Adeps. C’est mon employeur et donc c’est elle qui me fixe les objectifs à atteindre pour permettre le renouvellement de mon contrat d’année en année. Je dois par exemple faire un chrono de 1.44.00 cette saison, en outdoor, ou une 12e place au Championnat du Monde, à Budapest, fin août. Mon record est actuellement à 1.44.23. En ce qui me concerne, j’aimerais battre le record de Belgique, détenu par Ivo Van Damme depuis 1976 et qui est de 1.43.86, poursuit l’athlète de haut niveau. Et quand je vois Julien Watrin, médaillé d’argent du 400 mètres lors de ces championnats, 30 ans et toujours aussi chaud patate, je me dis que j’ai encore de belles années devant moi".

Et pour l’accompagner, depuis ses débuts, il y a 10 ans, un homme au grand cœur et surtout, un monsieur d’expérience. André Mahy a façonné ce diamant brut qu’était Eliott pour en faire un athlète redouté sur les lignes de départ. A 80 printemps, il est un mordu d’athlétisme. Passionné et investi, Eliott sait à quel point il lui est précieux. "André, il fait partie de la famille. Je le vois pratiquement tous les jours. Il sait ce qu’il fait et il le fait très bien. On discute énormément pour planifier les entraînements, en fonction de ce qui fonctionne le mieux mais aussi de mes préférences et nous avons une confiance absolue l’un envers l’autre. Je pense que c’est ce qui fait que cela fonctionne aussi bien", clôture Eliott.