Plus d’envie à Andenne où Delva arrête, deux arrivées à Loyers

Un constat que partage le joueur et directeur technique loyersois, Alexandre Badoux: "C’est l’équipe qui avait le plus d’envie qui a gagné, on n’a vraiment joué que par périodes. Ça sera compliqué de rester dans la course pour les play-off si nous restons sur cette mauvaise dynamique, qu’on peut ressentir depuis 2-3 semaines. C’est peut-être dû aux départs pour la saison prochaine et à l’inconnu qui en découle. Nous avons pourtant annoncé vouloir participer aux PO, et avons bouclé deux arrivées."

Chaufouraux et Gailly à Loyers, Delva raccroche à Andenne

Loyers a annoncé les arrivées de Nicolas Chaufouraux (R1 Andenne) et de Florian Gailly (R2 Beez) pour combler, en partie, les départs de Demars, Guillaume, Bastin et Despontin. Les deux recrues y retrouveront Maxence Gilet, qui les a coachés à Andenne. Et en bord de Meuse justement, Arnaud Otte est bien parti pour rester: "J’ai donné ma parole à 90% au comité, j’ai un goût de trop peu cette saison. J’aimerais néanmoins ne plus rejouer le maintien et, comme Jean Delva arrête, nous avons besoin de recruter à l’intérieur. Je pense qu’avec le retour de Jimmy Stas et notre rotation solide sur les ailes, nous pouvons nous montrer ambitieux."