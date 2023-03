Les Gourdinnois viraient en tête au repos (3-0). Les visiteurs renversaient la tendance (4-5) avant de concéder l’égalisation. Dogot (3), De Roover et Delescaut ont inscrit les buts locaux, Vanstichel (2), Collet, Gondry et Minet, les visiteurs.

Loyers 6 - BF Dinant B 6

Grâce à un pressing très haut et intensif, les Copères se détachaient via Henry (0-1, 8e) et Collart (0-2, 11e). Horion (1-2, 13e) et Tasiaux (2-2, 15e) égalisaient. De 2-3 (Polomé, 16e), le score passait à 3-3 (Pirson, 17e) et à 3-5 au repos (Hendrick, 19e, et Kempinaire, 21e).

En seconde mi-temps, les Loyersois, mieux en jambes, faisaient circuler le ballon plus rapidement et relançaient le suspense via Horion (4-5, 33e) et Tasiaux (5-5, 39e). Au but de Hendrick (5-6, 41e) répondait le 3e but de Tasiaux (6-6, 41e).

Sambreville 10 - Havelange 8

Grâce à Ikhlef (4), Abid (2), Hofra (2), Dupont et Montoisy, les Sambrevillois se sont offert une victoire de prestige. Les réalisations de Dessart (4), Hébette (3) et un autogoal n’auront pas suffi aux Batyboys pour conserver la tête.

BF Dinant B 3 - Seilles 8

Privé de ses deux anciens, O. Meyfroidt et Polomé, le Better a livré une bonne rencontre face au leader.

Les Seillois viraient en tête (1-3) au terme d’une première mi-temps partagée. Revenus à 2-3, les Mosans commettaient deux grosses erreurs défensives (2-5). Les visités évoluaient alors avec un gardien volant et se rapprochaient à 3-5. Les visiteurs s’envolaient en fin de match. Kempinaire (2) et Hendrick ont inscrit les buts locaux, Depas (3), Cepa Dos Santos (2), Dejasse (2) et Gauthier, les buts seillois.

"Nous avons fait le match parfait. En jouant de la sorte, notre objectif sera atteint. Félicitations au groupe qui grandit en maturité", lançait le T1 andennais Sylvain Depas.

RUS Dinant 7 - Leuze 5

Herman (2), Willot (2), Akandja, Colin et Colot se sont partagé les buts locaux, Dethier (2), Dell’Aquila, Lambermont et Preud’homme, les buts leuzois.

Vedrin 5 - Ciney 0 forfait

"Les semaines se suivent et se ressemblent. Je n’avais que trois joueurs à ma disposition", pestait le T1 cinacien Jérôme Renard.

Mettet 8 - Gourdinne 4

Les Coalisés se sont imposés grâce à des buts de Bodart, de retour (4), Léo Graulus (2), Remy et Want. Delescaut (3) et Dogot sont les buteurs gourdinnois.

Walcourt 0 - HB Auvelais 9

"Il n’y a tout simplement pas eu match, reconnaît le joueur-entraîneur local Cédric Coppin. Les nombreuses absences n’excusent rien. Les joueurs présents sont tous passés à côté."

Afin d’éviter toute mauvaise surprise, les Auvelaisiens démarraient la rencontre tambour battant. Declunder (2) et Corvo (3) donnaient au score des allures de forfait (0-5). Les visiteurs terminaient la rencontre avec sérieux, sur des doublés de Moretti et Dumont, et offraient une première clean sheet à Mercier.

"Nous avons disputé une rencontre appliquée pour recueillir deux points mérités", se réjouissait le T1 Régis Romainville.