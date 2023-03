Le jogging du TT Tillier a ouvert le challenge hesbignon à Fernelmont

Côté course, Tommi Hauteclair décroche la victoire sur le 5,6 kilomètres au terme d’un sprint intense dans la dernière ligne droite. Quatre athlètes sont encore en lice pour la victoire alors qu’il ne reste d’une centaine de mètres à parcourir. "Le parcours n’est pas simple car nous sommes souvent exposés au vent. Je suis ravi de cette première victoire lors de la première manche. J’entame bien mon challenge", précise le vainqueur. Romain Mottard et Dorian Grandjean complètent le podium.

Chez les dames, la bagarre est tout aussi belle, bien qu’un peu moins disputée, entre la jeune Lucie Collignon et Maya Dussart. Cette dernière laisse filer la victoire au préfet de sa benjamine. Jeanne Schoder termine troisième.

+ Les résultats des 5km

Sur la longue distance de 11,2 kilomètres, trois hommes s’isolent assez rapidement en tête. Quentin Poncelet, Nicolas Tilman et le local de l’épreuve, Aurélien Lefèvre, creusent l’écart sur le restant du peloton. À mi-course, Aurélien lâche un peu de lest, et c’est le moment où Nicolas décide d’accélérer. En pleine préparation pour les 10 kilomètres de Lille, où il espère passer sous la barre des 30 minutes. Quentin termine à la seconde place, et Aurélien se contente de la troisième place. "J’ai une grosse semaine d’entraînement derrière moi, donc je suis assez satisfait de cette victoire. Ma tactique était de rester calme jusqu’au 5e kilomètre. J’accélère ensuite pour respecter le plan et je parviens à lâcher mes partenaires de route", raconte Nicolas.

+ Les résultats des 11km

Après quelques kilomètres, Manon Lambotte est déjà en tête. Partie sur les chapeaux de roue avec son coéquipier, Olivier Hemery, elle se fait escorter par un cortège d’hommes pour la protéger du vent. Elle devance au final Sandrine Ballon et Manon Van Gore. "Je participe au Challenge Condrusien depuis quelques années et pour pouvoir travailler un peu ma vitesse, sur des parcours un peu plus roulants, je fais quelques courses du Challenge Hesbignon, sans que cela soit pour autant un objectif de saison. Disons que cela commence bien avec déjà une première victoire", raconte, tout sourire, la gagnante.

Le succès est donc au rendez-vous pour cette première manche du Challenge. La seconde est prévue dans un peu moins de trois semaines au Jogging des Écoles, dans la province de Liège, à Lincent.