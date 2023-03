Namur en route vers le maintien

Les filles de Lionel Dorange, qui a repris l’équipe il y a quelques semaines, s’imposent 45-47 chez les "Noires" d’Antonin Gillet qui attendent avec impatience la finale de la coupe de la province. "On fait ce que l’on peut, déclare Lionel. Qui dit changement de coach, dit souvent changement de philosophie. Nous sommes dans la continuité, de ce que l’on travaille en jeunes." Et le travail paie pour les jeunes Namuroises qui quittent doucement la zone rouge. "Elles sont à l’écoute, elles progressent bien, on devient un peu l’équipe poil à gratter comme j’aime bien."